موسكو: أمريكا تفضل الانغماس فى الأوهام وإقناع الأمريكيين بعزل روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، اليوم الثلاثاء، قالت السفارة الروسية إن هناك رغبة عارمة لدى السلطات فى واشنطن، فى إقناع المواطنين الأمريكيين بوجود مبررات للعقوبات ضد روسيا.

وحسبما نقلت وسائل إعلام روسية، قال بيان السفارة: "تذكرنا مزاعم الأمريكيين عديمة الصحة، بجلسة التنويم المغناطيسى للذات، وبدلاً من الاعتراف باستحالة شطب روسيا، يفضلون هنا الانغماس فى الأحلام.. نرى فى ذلك وجود رغبة فى إقناع المواطنين الأمريكيين بتبرير المسار المعادى لروسيا والعقوبات الغربية غير المشروعة، والتى تبين أنها باهظة الثمن للمبادرين بها".

كما نفت السفارة الروسية مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية حول "العزلة الدولية" لروسيا اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا ودبلوماسيًا.