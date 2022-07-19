اليمن: لا سلام قبل استعادة الدولة من ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - وذكر المقدشى - فى تصريحات أوردتها قناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات كشفت زيف ميليشيا الحوثى وأظهرتها على حقيقتها أمام العالم، مؤكدًا حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام وضرورة استعادة الدولة وإنهاء التمرد والإرهاب الحوثى.
وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على سريان الهدنة الأممية فإن ميليشيا الحوثى لم تبدِ حتى الآن أية نية للالتزام بتنفيذ بنودها، خصوصا ما يتعلق بفك الحصار عن تعز، بل رفضت كل المحاولات والمقترحات الأممية الرامية لفتح الطرق من وإلى المدينة، وآخرها مقترح المبعوث الأممى المعدل بفتح الطرق على مراحل.
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