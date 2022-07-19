السعودية: بدون تعاون أوبك+ سيكون من المستحيل ضمان إمدادات النفط

جدة - نرمين السيد - وأضاف بن فرحان، فى تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، أننا "لا نرى نقصا فى النفط بالسوق لكن النقص هو فى طاقة التكرير".
وكان وزير الخارجية السعودى، قد أعلن فى وقت سابق، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها سيواصلون تقييم الوضع فى السوق والعمل على هذا الأساس. كما أكد إنه فى حالة فشل التوسع فى الاستثمارات النفطية، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط الخام فى المستقبل.
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