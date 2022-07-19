إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

جدة - نرمين السيد - أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحى، فجر اليوم الثلاثاء، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية التى اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرقى نابلس بالضفة الغربية، حسبما أكدت مصادر فلسطينية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر فى نابلس، أحمد جبريل، إن "3 أشخاص أُصيبوا بالرصاص الحى فى أنحاء متفرقة من أجسادهم خلال اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم عسكر الجديد، ونقلوا على أثرها لتلقى العلاج بأحد المستشفيات". كما أكدت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 3 شبان خلال اقتحامها للمخيم.

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