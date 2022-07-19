الإمارات وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات والمذكرات لتعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - وقعت الإمارات وفرنسا، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها فى مختلف المجالات الحيوية، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى فرنسا.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات والمذكرات التى وقعها وتبادلها الجانبان تضمنت خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفى البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولى لمزاولة العمل. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقيات تضمنت أيضا إعلان مشترك للتعاون بين الإمارات وفرنسا فى مجال التعليم العالي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومجموعة أفنور للتعاون فى مجال التقييس. وأضافت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخى والحكومة الفرنسية فى مجال العمل المناخي، كما تم توقيع خارطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادى لدولة الإمارات والإدارة العامة للتسليح فى وزارة الدفاع الفرنسية. وأشارت إلى أنه تم عقد تأسيس شركة (أن تى إنيرجيز) بين شركة تكنيب وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطنى للدراسات الفضائية فى فرنسا حول تعاونهما فى استكشاف القمر.

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