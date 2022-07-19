العالم اليوم - تركيا تكثف تعزيزاتها في الشمال السوري

انتم الان تتابعون خبر تركيا تكثف تعزيزاتها في الشمال السوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:15 صباحاً - وصلت تعزيزات عسكرية تركية، يوم الثلاثاء، قادمة من معبر كفر لوسين، إلى جبل الزاوية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت مصادر ميدانية لـ "دوت الخليج": "إن التعزيزات تضمنت ناقلات جند ومعدات لوجستية وآليات ثقيلة وتوزعت على نقاط المراقبة والانتشار في جبل الزاوية والطريق الدولي حلب اللاذقية".

وجاءت هذه التطورات عقب ساعات من وصول تعزيزات تركية خلال الليل إلى محافظة إدلب، حيث ضمت قرابة 50 آلية عسكرية غالبيتها مدافع ودبابات، وتمركزت في القاعدة التركية القريبة من خطوط التماس مع الجيش السوري في المنطقة.

يأتي ذلك وسط ترقب لما قد تفضي إليه قمة طهران، الثلاثاء، التي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بنظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن القمة وضعت الملف السوري على قائمة مناقشاتها.

وهدد الرئيس التركي عدة مرات منذ نهاية مايو، بالقيام بعملية عسكرية جديدة في منطقتين واقعتين شمال سوريا لاستهداف الجماعات الكردية التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية.