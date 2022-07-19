نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة البطالة 2022.. “إليكُم” تفاصيل كيفية الحصول على منحة البطالة عبر موقع منصة minha anem dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة 2022 عبر موقع minha anem dz. نستعرض معكم تفاصيله في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. كما نتناول أيضًا كيفية التسجيل في منصة منحة البطالة الجزائرية. وذلك بعدما صدور مرسوم رسمي جديد يفيد بفتح باب التسجيل للأرامل واليتامي في المنحة التي تقدمها الدولة لذوي الحاجة والشباب العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود. إذ يأتي هذا الأمر بعد ارتفاع أسعار المعيشة في مختلف ولايات الجزائر خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تسبب في اضطراب الاقتصاد العالمي.

التسجيل في منحة البطالة minha anem dz

وقبل التعرف على تفاصيل كيفية التسجيل في منصة منحة البطالة 2022. تجدر الإشارة إلى أن منحة البطالة تصرف بشكل شهري للمستفدين. وذلك بمبلغ يصل 13 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو لكل مواطن. وذلك بحسب ما أوضحته الحكومة الجزائرية والتي أوضحت أنه قد تم صرف هذا المبلغ لكل مستفيد ابتداءًا من شهر مارس الماضي. مشيرة إلى أنه سيتم احتساب هذه المكافأة من ميزانية عام 2022.

منحة البطالة 2022

وأوضحت الحكومة الجزائرية أن نسبة البطالة في الجزائر تبلغ 15%. موضحة أن الحد الأدنى للأجور في الجزائر هو مبلغ عشرون ألف دينار جزائري أي بما يعادل مبلغ 125 يورو. ولذلك الأمر فإن منحة البطالة 2022. تقدمها الحكومة لإعانة الشباب حديثي التخرج بالإضافة إلى فتح باب التسجيل أمام مستفيدين جدد لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم.

تسجيل في منحة البطالة

وفي السياق ذاته فقد أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي برئاسة “يوسف شرفة”. خلال يوم الرابع عشر من شهر جون 2022. عن التحضير لمرسوم تنفيذي جديد في ملف منحة البطالة. والذي يقضي باستفادة الأرامل واليتامى من منحة الحكومة الجزائرية. والذي جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

إضافة إلى ذلك فقد أوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي أن منصة منحة البطالة استقبلت منذ شهر فبراير الماضي ما يقرب من مليون و 993 ألف و319 طلب تسجيل في منحة البطالة 2022. مؤكدًا أنه تم الموافقة على مليون و 471 ألف طلب تسجيل.

موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz

التسجيل في منصة منحة البطالة 2022 يتم بشكل إلكتروني من خلال موقع minha anem dz. وهو موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. إضافة إلى ذلك فقد أوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه يمكن أيضًا حجز موعد للتسجيل في وكالة التوظيف المحلية. وذلك بهدف الاستفادة من الدعم الحكومي.

كيفية التسجيل في منصة منحة البطالة

نستعرض معكم في السطور التالية كيفية التسجيل في منصة منحة البطالة 2022 من خلال موقع minha anem dz. والتي تتم وفق الآتي:

في البداية قم بالدخول على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل minha anem dz .

وبعد الدخول يتم النقر على زر “التسجيل”. ثم إدراج كافة البيانات الشخصية للمستفيد والتي تشمل الآتي “رقم البطاقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية”.

وفي الخطوة التالية بعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم النقر على زر “إرسال”.

وعقب انتهاء هذه الخطوة تبدأ عملية الفحص الأولى. والتي يتم من خلالها التحقق من أهلية المستفيد من منحة البطالة. وفي حالة رفض الطلب المبدئي تظهر رسالة بالنص التالي:

“مرفوض، ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة” مع توضيح يخصّ سبب الرفض، وفي حال قبول كل الشروط سيتم توجيهه تلقائيا إلى المرحلة التالية”.

وفي حالة الموافقة على الطلب يتيح لك الموقع إمكانية استكمال إضافة البيانات الشخصية والتي تشمل الاسم واللقب ورقم الحساب البريدي وباقي المعلومات المتعلقة بالمستفيد.

وفي آخر خطوة يتم طباعة ورقة التعهد والالتزام بالموعد المحدد للمستفيد.

ما هي شروط التسجيل في منحة البطالة؟

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل شروط التسجيل في منحة البطالة لراغبي الاستفادة من الدعم. بمختلف ولايات الجزائر. والتي تأتي على النحو التالي: