نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.moe.gov.sd رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 في السودان نتائج امتحانات الصف الثامن ولاية الخرطوم برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد البحث من الطلاب في الصف الثامن بدولة السودان، في البحث على مؤشرات جوجل عن رابط نتيجة شهادة الاساس 2022 في السودان، بالتزامن مع إعلان الكثير من مديريات التربية والتعليم في الولايات السودانية، الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق لإجابات الطلاب في الكنترولات المخصصة لامتحانات شهادة الأساس وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 جميع الولايات برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم رابط معرفة نتيجة شهادة الأساس فى ولاية الخرطوم.

نتيجة شهادة الأساس 2022

وتعد نتيجة شهادة الأساس فى السودان، من أكثر الموضوعات بحثًا من الطلاب في الصف الثامن بشكل يومي لمعرفة النتيجة التي طال انتظارها بعد أداء الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 22-30 مايو الماضي في جميع المدارس بالولايات السودانية والتي أجريت وسط تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية لتأمين قوات الشرطة لمقرات المدارس من الخارج، وانطلقت عمليات التصحيح في يونيو الماضي وأعلنت بعض الولايات نتائج امتحانات شهادة الأساس 2022 ومنها الولاية الشمالية وولاية شرق دارفور ولاية القضارف، ولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بولاية الخرطوم، إنتهاء أعمال التصحيح في الكنترولات وجاري أعمال المراجعة تمهيدًا لإعلان النتيجة يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في السودان، حيث تستعد ولاية الخرطوم حاليًا لكافة التجهيزات لإعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها مباشرة من وزير التعليم.

رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس السودان 2022

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 في السودان من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وإتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في السودان.

ثانيًا: ثم القيام بالنقر علي ايقونة نتيجة شهادة الأساس.

ثالثًا: ثم الدخول علي موقع نتائج امتحانات شهادة الأساس.

رابعًا: تحديد الولاية التابع لها الطالب في الصف الثامن.

خامسًا: ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

سادسًا: ثم إدخال رمز التحقق الذي يظهر أسفل الشاشة.

سابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث.

ثامنًا: الانتظار ثواني حتى تظهر النتائج أمامك.