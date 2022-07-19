رئيس المكسيك يجدد عرضه منح اللجوء لمؤسس موقع ويكيليكس

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الإثنين، عن أنه بعث برسالة إلى نظيره الأمريكى جو بايدن، يدافع فيها عن براءة جوليان أسانج، ويجدد عرضًا سابقًا بشأن منح اللجوء للصحفى مؤسس موقع ويكيليكس.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمر صحفى دورى: "تركت رسالة للرئيس عن أسانج، توضح أنه لم يرتكب أى جريمة خطيرة، ولم يتسبب فى وفاة أحد، ولم ينتهك أيًا من حقوق الإنسان، وأنه مارس حريته، وأن اعتقاله سيمثل إهانة دائمة لحرية التعبير". وكانت بريطانيا وافقت، الشهر الماضى، على تسليم أسانج للولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية تتعلق بنشر ويكيليكس لسجلات عسكرية أمريكية سرية وبرقيات دبلوماسية. وقال لوبيز أوبرادور فى وقت سابق، إنه كان عرض أيضا حق اللجوء على أسانج فى رسالة إلى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قبل أن يترك منصبه، ومجددًا فى بداية رئاسة بايدن عام 2021. ووصف رئيس المكسيك، جوليان أسانج بأنه "أفضل صحفى فى عصرنا".

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