جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء يلين برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ومسؤولين كبار آخرين فى سول اليوم الثلاثاء، فى ختام زيارتها الأولى كوزيرة لمنطقة المحيطين الهندى والهادى. وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة ستجعل الدول التى تسيء استخدام النظام الاقتصادى العالمى أو تخرقه تواجه عواقب وخيمة. كما عبرت عن شعورها بالارتياح من المحادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تعمل مع سول لوقف طموحات بيونج يانج النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.