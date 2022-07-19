جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"- فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء- إن "قوات الجيش الأمريكى نفذت ضربات ضد مسلحين من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى فى الصومال". وأضافت أن الضربات الجوية، أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحى حركة الشباب، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية. وكان الجيش الصومالى قد كثف فى الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول ميلشيات الشباب المتطرفة حيث نجح مؤخرا، فى استعادة العديد من القرى فى جنوب ووسط البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأمريكى ينفذ ضربات جوية ضد حركة الشباب فى الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.