ماكرون: تعزيز الشراكة الاستراتيجية يقرب الإمارات وفرنسا أكثر من أى وقت مضى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات، مؤكدًا أن "تلك الشركة الاستراتيجية التى نعززها ستقرّب الإمارات وفرنسا أكثر من أى وقت مضى"، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الإثنين، إلى قصر الإليزيه فى باريس، للقاء نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون. وكانت الإمارات وفرنسا وقعتا، أمس الإثنين، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها فى مختلف المجالات الحيوية، إذ تضمنت تلك الاتفاقيات والمذكرات خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفى البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولى لمزاولة العمل. كما تم التوقيع على إعلان مشترك للتعاون بين الإمارات وفرنسا فى مجال التعليم العالى، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون فى مجال التقييس، وتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال البيئة والعمل المناخى بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخى والحكومة الفرنسية. ووقعت البلدان خارطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادى لدولة الإمارات، والإدارة العامة للتسليح فى وزارة الدفاع الفرنسية.

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