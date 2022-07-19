البنتاجون ولوكهيد مارتن يتفقا على تصنيع 375 طائرة مقاتلة «إف-35»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وشركة لوكهيد مارتن، أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق لتصنيع نحو 375 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35"، على مدار 3 سنوات، وسط توقعات بارتفاع السعر عن النسخة الشائعة من الطائرة بسبب انخفاض الأعداد والتضخم.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وليام لابالانت، رئيس مشتريات الأسلحة فى البنتاجون: "يسعدنا أن نعلن أن الوزارة ولوكهيد مارتن توصلتا إلى اتفاق لشراء 375 طائرة إف-35"، وتبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار.

وبحسب الوكالة، فإن اتفاق "المصافحة" بين البنتاجون ولوكهيد مارتن هو نقطة انطلاق لوضع اللمسات الأخيرة على الأسعار، والتى من المحتمل ألا تحدد لعدة أسابيع أو لأشهر، مما يجعل القيمة النهائية للصفقة وكل طائرة غير مؤكدة. وتبلغ تكلفة طائرة "إف-35 إيه" نحو 79 مليون دولار، وهى النسخة الأكثر شيوعًا من هذه الطائرة المقاتلة فى الولايات المتحدة حاليًا.

وأكد بيان لشركة لوكهيد، أنه "فى خضم تأثيرات كوفيد-19 المستمرة وانخفاض أعداد الطائرة (إف-35)، تمكن مشروع (إف-35) من خفض تكلفة كل طائرة عن مستويات التضخم القياسية.

فيما أشار البنتاجون إلى أن العدد النهائى للطائرات قد يتغير بناءً على أى "تعديلات يجريها الكونجرس الأمريكى فى ميزانية العام المالى 2023، وأى طلبات يطلبها الشركاء الدوليون".