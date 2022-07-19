نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلكترونياً .. رابط حجز موعد جواز سفر سوري www syria-visa sy 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد جواز سفر سوري، في إطار تبسيط عملية إصدار وتجديد جوازات السفر السورية، أطلقت وزارة الداخلية السورية منصة حجز جوازات السفر لتوفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب لمقر مكتب الهجرة الجوازات، هذا وأن الجوازات توضح كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول القيام بحجز موعد كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

حجز موعد جواز سفر سوري

أطلقت وزارة الداخلية السورية منصة حجز لاستخراج جوازات السفر السورية عبر مكتب الهجرة، جاء ذلك في سياق توفير الوقت والجهد على المواطنين الساعين للحصول على جواز سفر لزيارة مقر إدارة الهجرة بعد الحصول على جواز سفرهم وتجديده، ويمكن للمواطنين السوريين المحليين والأجانب الدخول على رابط منصة حجز الجوازات السورية وإجراء الحجوزات للحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها من خلال مكتب الهجرة وجوازات السفر.

كيفية الحجز على منصة الجوازات السورية؟

لا يمكن لمواطني الجمهورية العربية السورية زيارة مكتب الهجرة ومكتب المقاطعة السورية بشكل منتظم للحصول على جواز سفر سوري بشكل منتظم، ولكن لإكمال هذا الإجراء من خلال جواز السفر السوري دور 2022 في منصة الحجز، ومن اجل القيام بالحجز عليك اتباع الخطوات أدناه:

رقم الهوية. الاسم. الكنية. اسم الأب. اسم الأم. رقم الهاتف المحمول.

تحديد المدينة التي يعيش فيها المواطنون.

يتم تضمين الزوجات والأطفال فقط في تحديد عدد المواطنين المرافقين الذين يرغبون في إجراء الحجز وعدد الأشخاص المرافقين.

تحديد مواقع التعيين المحلية أو الأجنبية.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق حقل تحديد تاريخ الحجز.

اختيار حجز من قائمة الحجوزات المتاحة بما يتناسب مع وقت المواطن السوري الذي يرغب بالحجز لإصدار جواز سفر

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري 2022

حددت وزارة الخارجية وممثلي المملكة العربية السعودية على موقعها الرسمي على الإنترنت مجموعة من الوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار وتجديد جوازات السفر ووثائق السفر السورية في عام 2022، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

وثائق التجنيد للخدمة العسكرية لجميع المدنيين الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا وتحت 42 عامًا تشمل تصريحًا من دائرة التجنيد لإصدار جوازات سفر سورية للمدنيين.

الموافقة على توظيف العاملين التابعين للحكومة، بما في ذلك عدم ممانعة هذه المنظمات لإصدار جوازات سفر للمواطنين السعوديين أهم وثيقة تؤكد قبول استقالة موظف حكومي معفاة الآن.

موافقة ولي الأمر على الشخص القاصر أو غير المؤهل الذي لا يُصدر جواز سفر دون موافقة خطية من الوصي القانوني.

بطاقة الهوية، وبطاقة العائلة المعترف بها رسميًا من قبل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة، وجواز السفر، وشهادة الميلاد، وخلاصة القيد وغيرها من وثائق الهوية. هذه الوثائق مطلوبة لمن يتقدمون للحصول على جواز سفر من الخارج.

يتم تقديم طلب إصدار جواز السفر باللغتين العربية والإنجليزية.

صور ملونة جديدة. توجد آذان ورأس عاري على الكتفين، بدون نظارات على خلفية بيضاء. ومع ذلك، يبلغ حجم النساء والرجال المتدينين 4 × 4 سم. لن يتم قبول الصور الممسوحة ضوئيًا.

رسوم جواز السفر السوري 2022

حددت وزارة الداخلية السورية الرسوم التالية على جوازات السفر السورية: