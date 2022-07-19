نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 نتيجة شهادة التعليم الأساسي والشرعي عبر موقع وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت نتائج الصف التاسع سوريا 2022 الدورة الأولي مؤشرات محركات البحث في الوطن العربي خلال الساعات الماضية، نتيجة البحث المتواصل أبنائنا الطلاب في مرحلة شهادة التعليم الأساسي العام والإعدادية الشرعية في البحث النتائج بعد الإنتهاء من أداء الإمتحانات خلال شهر يونيو في جميع المواد الدراسية خلال العام الدراسي الحالي، ويبحث الطلاب عن رابط موقع وزارة التربية السورية Moed.gov.sy الذي سيتم إعلان نتائج التاسع عليه فور قيام الدكتور دارم الطباع، وزير التربية والتعليم في سوريا.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، على مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”، في منشور لها بشأن أعمال التصحيح والمراجعة لإجابات الطلاب في الصف التاسع سوريا، وأكدت إنتهاء أعمال تصحيح مواد شهادة التعليم الأساسي في مديرية تربية ريف دمشق وذلك بحضور معاون الوزير الدكتور عبد الحكيم حماد ومدير الامتحانات يونس فاتي ومدير تربية ريف دمشق ماهر فرج، لتبدأ مرحلة الإستعداد لإعلان نتائج الصف التاسع سوريا خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية السورية Moed.gov.sy وإتاحة النتائج علي التطبيق الإلكتروني.

نتيجة شهادة التعليم الأساسي والشرعي 2022

وادي امتحانات الدورة الأولى في مرحلة شهادة التعليم الأساسي العام والإعدادية الشرعية، هذا العام مايقرب من 324 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات السورية، خلال شهر يونيو الماضي حيث عقدت الإمتحانات وسط تطبيق من وزارة التربية السورية للإجراءات الاحترازية تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة تزامنًا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع بلدان العالم.

رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022

ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية السورية وإتباع الخطوات التالية للإستعلام عن النتائج وهي كالتالي:

أولًا: عليك القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

ثانيًا: عليك النقر على أيقونة نتائج التاسع سوريا.

ثالثًا: قم بتحديد التخصص المطلوب( التعليم الأساسي – الإعدادية الشرعية ).

رابعًا: عليك إدخال بياناتك من رقم الاكتتاب والاسم الثلاثي والمحافظة التابع لها.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتائج الصف التاسع سوريا، والانتظار بعض الثواني حتى تظهر لك علاماتك في شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي.