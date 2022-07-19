رويترز: غازبروم الروسية أبلغت عملاءها فى أوروبا بتوقف الإمدادات

جدة - نرمين السيد - أبلغت شركة غازبروم الروسية عملاءها فى أوروبا أنها لا تستطيع ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف "غير عادية"، وفقًا لرسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، مما زاد من حدة الموقف الاقتصادى مع الغرب بشأن العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا.





قالت شركة احتكار الغاز الحكومية الروسية فى خطاب إنها أعلنت بأثر رجعى حالة القوة القاهرة على الإمدادات اعتبارًا من 14 يونيو، وذلك تزامنا مع إجراء أعمال صيانة بخط أنابيب "نورد ستريم 1" لمدة 10 أيام سنويًا، وهو الخط الرئيسى الذى ينقل الغاز الروسى إلى ألمانيا وخارجها، ومن المقرر ان تختتم اعمال الصيانة يوم الخميس.

وزادت الرسالة من المخاوف فى أوروبا من أن موسكو قد لا تعيد تشغيل خط الأنابيب فى نهاية فترة الصيانة ردا على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا، مما يزيد من أزمة الطاقة التى تهدد بدفع المنطقة إلى الركود.

تُعرف القوة القاهرة، المعروفة باسم شرط "القضاء والقدر"، بأنها معيار فى عقود العمل وتحدد الظروف القصوى التى تعفى الطرف من التزاماته القانونية. لا يعنى الإعلان بالضرورة أن شركة غازبروم ستوقف عمليات التسليم، بل يجب ألا تتحمل المسؤولية إذا فشلت فى تلبية شروط العقد.

كانت إمدادات الغاز الروسى تتراجع عبر الطرق الرئيسية منذ بضعة أشهر، بما فى ذلك عبر أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 تحت بحر البلطيق.

وقال مصدر تجارى، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المشكلة، إن القوة القاهرة تتعلق بالإمدادات عبر نورد ستريم 1.

وقال هانز فان كليف كبير اقتصاديى الطاقة فى ايه.بي.ان امرو "هذا يبدو وكأنه تلميح أول إلى أن إمدادات الغاز ربما لن تستأنف بعد انتهاء أعمال الصيانة التى تستغرق عشرة أيام".

وأضاف: "اعتمادًا على الظروف غير العادية فى الاعتبار من أجل إعلان القوة القاهرة، وما إذا كانت هذه القضايا فنية أو سياسية أكثر، فقد تعنى الخطوة التالية فى التصعيد بين روسيا وأوروبا / ألمانيا".

كانت شركة Uniper، أكبر مستورد للغاز الروسى فى ألمانيا، من بين العملاء الذين قالوا إنها تلقت خطابًا، وإنها رفضت رسميًا هذا الادعاء باعتباره غير مبرر.

وقالت RWE (RWEG.DE)، أكبر منتج للطاقة فى ألمانيا ومستورد آخر للغاز الروسى، إنها تلقت إشعارًا بحالة قاهرة.

وقالت الشركة "أرجو تفهم أننا لا نستطيع التعليق على تفاصيلها أو رأينا القانوني".