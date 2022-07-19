وذكر المكتب -فى تقرير، أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية، أقدم هو أيضاً على خفض خدماته التى كانت تقدم لمليون و600 ألف امرأة، مضيفا أنه من بين 41 برنامجًا رئيسيًا للأمم المتحدة، جرى تقليص أو إغلاق 26 برنامجاً.
ونبه إلى أنه ما لم يتم تلقى التمويل الكافى فسيتم تخفيض 15 برنامجاً أو إغلاقها خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أنه منذ 30 يونيو الماضى ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، 26% فقط من مبلغ 4.27 مليار دولار أمريكى المطلوب لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ17.9 مليون شخص.
وكان برنامج الغذاء قبل نهاية الشهر الماضى، أعلن تقليص دعمه فى اليمن فى أعقاب فجوات التمويل الحرجة والتضخم العالمى والآثار غير المباشرة للحرب فى أوكرانيا، وقال إن القرار جاء فى الوقت الذى يواجه فيه 19 مليونًا من الأشخاص انعدام الأمن الغذائى الحاد، مع وجود أكثر من 160 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الغذائية الكارثية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تخفض حصة مساعداتها الغذائية لليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.