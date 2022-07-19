الأمم المتحدة تخفض حصة مساعداتها الغذائية لليمن

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى اليمن عن تخفيض جديد فى الحصص الغذائية التى توزع لملايين المحتاجين فى البلاد، مشيراً إلى أن 5 ملايين من الأشخاص الأكثر احتياجًا يحصلون منذ أسابيع على نصف احتياجاتهم الغذائية اليومية فقط، بسبب تخفيض برنامج الغذاء العالمى المتواصل للمساعدات، بسبب نقص التمويل.





وذكر المكتب -فى تقرير، أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية، أقدم هو أيضاً على خفض خدماته التى كانت تقدم لمليون و600 ألف امرأة، مضيفا أنه من بين 41 برنامجًا رئيسيًا للأمم المتحدة، جرى تقليص أو إغلاق 26 برنامجاً.

ونبه إلى أنه ما لم يتم تلقى التمويل الكافى فسيتم تخفيض 15 برنامجاً أو إغلاقها خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أنه منذ 30 يونيو الماضى ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، 26% فقط من مبلغ 4.27 مليار دولار أمريكى المطلوب لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ17.9 مليون شخص.

وكان برنامج الغذاء قبل نهاية الشهر الماضى، أعلن تقليص دعمه فى اليمن فى أعقاب فجوات التمويل الحرجة والتضخم العالمى والآثار غير المباشرة للحرب فى أوكرانيا، وقال إن القرار جاء فى الوقت الذى يواجه فيه 19 مليونًا من الأشخاص انعدام الأمن الغذائى الحاد، مع وجود أكثر من 160 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الغذائية الكارثية.