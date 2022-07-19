عاجل- دونيتسك: هجوم جديد ضد الجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى دونيتسك اليوم الثلاثاء، أن قواتها مدعومة بالجيش الروسى بدأت عملية هجومية لتدمير تحصينات الجيش الأوكرانى فى مدينتى "أفدييفكا" و"مارينكا" من الأهالى لاستخدامهم كدروع بشرية.





وفى سياق أخر، قال أليكسى كوتسوروبينكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بدونيتسك، إن مزاعم مقتل 300 شخص فى الانفجار الذى وقع فى مسرح ماريوبول للدراما لا أساس له من الصحة. وأوضح أن هذه الأنباء مزيفة ومجرد شائعات، مضيفا أن بعد عمليات البحث والتحقيق تم العثور على رفات 14 قتيلا فقط.

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