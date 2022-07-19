فنزويلا تتهم أمريكا بتنظيم أعمال تخريبية.. وتتوعد بالرد

جدة - نرمين السيد - قال زعيم الكتلة البرلمانية نائب رئيس الحزب الاشتراكى الموحد لفنزويلا، ديوسدادو كابيليو، "إنه جزء من السياسية الإمبريالية الأمريكية، الهجوم على منشآت النفط وإرسال المرتزقة إلى هنا، وقد تم احتجاز عدد منهم، فيما أدين آخرون بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بالدولة والقتل فى بلادنا.. إنهم مبعوثو الحكومة الأمريكية".

وأضاف أن العملية التخريبية الأخيرة فى خط أنابيب الغاز التى وقعت شرق البلاد تدل على أن الحكومة الأمريكية لا تتخلى عن خططها لزعزعة الاستقرار فى فنزويلا، مشيرًا إلى أن هيئات الأمن الفنزويلية سترد على أى شكل من أشكال العنف فى أراضى البلاد.

وكانت فنزويلا قد شهدت الأحد الماضى، هجوما جديدا على خط أنابيب الغاز التابع لشركة "PDVSA" أسفر عن اشتعال النار فى أحد أجزائه.