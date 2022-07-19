جدة - نرمين السيد - قال زعيم الكتلة البرلمانية نائب رئيس الحزب الاشتراكى الموحد لفنزويلا، ديوسدادو كابيليو، "إنه جزء من السياسية الإمبريالية الأمريكية، الهجوم على منشآت النفط وإرسال المرتزقة إلى هنا، وقد تم احتجاز عدد منهم، فيما أدين آخرون بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بالدولة والقتل فى بلادنا.. إنهم مبعوثو الحكومة الأمريكية".
وأضاف أن العملية التخريبية الأخيرة فى خط أنابيب الغاز التى وقعت شرق البلاد تدل على أن الحكومة الأمريكية لا تتخلى عن خططها لزعزعة الاستقرار فى فنزويلا، مشيرًا إلى أن هيئات الأمن الفنزويلية سترد على أى شكل من أشكال العنف فى أراضى البلاد.
وكانت فنزويلا قد شهدت الأحد الماضى، هجوما جديدا على خط أنابيب الغاز التابع لشركة "PDVSA" أسفر عن اشتعال النار فى أحد أجزائه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنزويلا تتهم أمريكا بتنظيم أعمال تخريبية.. وتتوعد بالرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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