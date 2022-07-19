زيلينسكى يعين رئيسا جديدا لجهاز الخدمة السرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى قرار زيلينسكى بعد عزل 28 موظفًا فى جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد يوم من الإطاحة برئيس الجهاز وصديقه منذ الطفولة، إيفان باكانوف.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرين فورم"، قال زيلينسكى فى خطاب متلفز، مساء أمس الإثنين، إن تلك الإقالات تطال موظفين فى المناصب المختلفة للجهاز.
وكان زيلينسكى أعرب مؤخرًا، عن إحباطه إزاء بقاء أكثر من 60 موظفًا فى جهاز الخدمة السرية، ومكتب المدعية العامة فى الأراضى الأوكرانية، التى تحتلها روسيا، وهو ما تعتبره كييف بمثابة خيانة.
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