تصويت المحافظين يقلص عدد المتنافسين على رئاسة وزراء بريطانيا إلى 4

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد حصل سوناك، أمس الإثنين، على 115 صوتا، متقدمًا بذلك على وزيرة الدفاع السابقة بينى موردنت، التى حصلت على 82 صوتا، ووزيرة الخارجية ليز تراس، التى حصدت 71 صوتًا، وذلك فى ثالث جولة اقتراع لنواب حزب المحافظين.
كما حلت وزيرة الدولة للمساواة السابقة، كيمى بادنوك، فى المركز الرابع فى الاقتراع، بحصولها على 58 صوتًا. ومن المقرر أن يقلص 358 نائبًا من حزب المحافظين الحاكم عدد المتنافسين إلى اثنين، هذا الأسبوع، بعد استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات فى كل جولة تصويت.
وسيتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد فى 5 سبتمبر المقبل، بعد إدلاء أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف، بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.
وكان جونسون أعلن عزمه الاستقالة، هذا الشهر، بعد فضائح متوالية أفقدت إدارته دعم الكثيرين فى حزب المحافظين الحاكم، ليشهد السباق تحولاً سيئًا مع قيام عدد من المتنافسين بصب انتقاداتهم اللاذعة على وزير المالية ريشى سوناك، أوفر المرشحين حظا.
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