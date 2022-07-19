العالم اليوم - التضخم وأسعار النفط تهبط بالأسهم الآسيوية

انتم الان تتابعون خبر التضخم وأسعار النفط تهبط بالأسهم الآسيوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:21 صباحاً - تراجع معظم أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء حيث يتطلع المستثمرون إلى أسعار النفط، ومخاوف التضخم، وإيرادات الشركات.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني، لكن المؤشرات الرئيسية الأخرى تراجعت في التعاملات الصباحية الثلاثاء بعد تبخر ارتفاع مبكر في وول ستريت.

وقال أندرسون ألفيس، المتداول في مجموعة أكتيف تريدز "الأخبار ترسم صورة متدهورة لتوقعات الشركات الكبرى وسط مخاوف النمو العالمي"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأضاف "التجار سيولون اهتماما كبيرا بموسم الايرادات الحالي بحثا عن مزيد من الدلائل على أداء الشركات في ظل ضعف الاقتصاد".

وعكس مؤشر نيكي 225 الياباني خسائر مبكرة، وأضاف 0.8 بالمئة في التعاملات الصباحية ليصل إلى 27،013.98 نقطة.

وتراجع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200، الرئيسي للأسهم الأسترالية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 6675.50 نقطة.

كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2 بالمئة ليستقر عند 2369.68 نقطة.

أما مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ فتراجع بنسبة 0.7 بالمئة إلى 20702.53 نقطة، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3268.52.

وأفاد محللون بأن سوق طوكيو يشهد بعض عمليات الشراء عقب عطلة نهاية أسبوع استمرت 3 أيام. وكان أمس الاثنين عطلة وطنية في اليابان.

ويحاول المستثمرون اليابانيون اللحاق بالركب، وبالتالي قد يكون هذا الارتفاع في مؤشر نيكي "قصير الأمد."

وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 3830.85 نقطة.

وتراجعت المكاسب التي تحققت لدى منتجي الطاقة وكبار تجار التجزئة وشركات أخرى تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.

وهبط مؤشر داو جونز بنسبة 0.7 بالمئة ليستقر عند 31.072.61، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8 بالمئة إلى 11360.05.

كما تراجع مؤشر روسيل 2000 للشركات الأصغر بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1738.42.

ويرجح المحللون أن تظل الأسواق متقلبة خلال موسم الأرباح القادم.

وكانت شركات "جونسون آند جونسون" والخطوط الجوية الأميركية "أميركان إيرلاينز" و"تسلا"من بين عشرات شركات ستاندرد آند بورز 500 المقرر أن تصدر معلومات عن وضعها المالي ربع السنوي هذا الأسبوع.