العالم اليوم - حادث سير مروع في مصر.. مصرع 22 وعشرات الإصابات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:21 صباحاً - لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 33 آخرين في حادث اصطدام حافلة نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة.

ووقع حادث تصادم الحافلة بسيارة النقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي. وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير أحد الإطارات فاصطدمت بها من الخلف الحافلة القادمة من محافظة سوهاج والمتجهة إلى القاهرة.

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