نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "الخارجية الأميركية" : نقدر الدور المحوري للأردن بإحلال الأمن والاستقرار على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:02 صباحاً - دوت الخليج :- قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، السبت، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيدة بالدور المحوري للأردن بإحلال الأمن والاستقرار.

وأضافت : "ملتزمون بحل الدولتين كحل وحيد وعادل للصراع الفلسطيني"، موضحة التشجيع على توسيع اندماج إسرائيل في المنطقة لكنه "ليس بديلاً لحل الدولتين".

ودعت غريفيث "الفلسطينيين والإسرائيليين للمشاركة معا لتحقيق مستقبل مستقر في المنطقة".

وأكّدت عدم وجود تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ، وفق المملكة .

غريفيث كشفت عن "اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط"، مشيرة إلى وجود المزيد من الشراكة مع الأردن.

وبشأن إيران، أشارت غريفيث إلى استخدام "الدبلوماسية والعقوبات لتطويق التحديات الناجمة عن النظام الإيراني".

وتابعت: "النظام الإيراني من التحديات الأمنية التي تستدعي شراكة بين إسرائيل ودول المنطقة".