نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الوطني 1443 للثانوية العامة رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل تقديم الحرس الوطني 1443 للراغبين في التقديم للعام الدراسي الجديد 1444 من حملة الثانوية العامة. وذلك بعد البيان رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية على أن يكن التقديم بداية من يوم الاثنين 18 يوليو 2022 الموافق 19 ذي الحجة 1443.

وشددت وزارة الحرس الوطني من ضرورة الامتثال بالشروط والقوانين أثناء تقديم الحرس الوطني 1443. كما يمكنك التعرف علي كم راتب الجندي في الحرس الوطني مع البدلات والعلاوات السنوية.



تقديم الحرس الوطني 1443

كشفت كلية الملك خالد العسكرية نيابة عن لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني السعودي. عن فتح باب التسجيل والتقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالصفوف العسكرية للعام الدراسي 1444. وحددت مواعيد بدء التسجيل والانتهاء على النحو التالي:

بدء التسجيل في الحرس الوطني 1443 السعودي من يوم الاثنين 19 ذي الحجة 1443 الموافق 18 يوليو 2022.

ينتهي التسجيل بالحرس الوطني السعودي مع نهاية العمل يوم السبت 24 ذي الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022.

هذا وقد ذكرت الوزارة أن درجات التحصيلي والقدرات، وكفايات اللغة الأجنبية سيتم إدراجها ألياً بواسطة مركز قياس الوطني. كلية الملك خالد العسكرية 1442هـ رابط التسجيل للثانوية.

وان التسجيل يتطلب إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية أبشر حتي يتثنى للمتقدم الدخول والتسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1443

صرحت وزارة الحرس الوطني أن التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية متاح إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة ممن ينطبق علية شروط وضوابط التقديم التالية:

يجب أن يكون المتقدمون للقبول في الحرس الوطني من أصل سعودي. يتم استثناء الطلاب الذين نشأنا مع آبائهم أثناء خدمتهم لبلدهم خارج المملكة. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وألا يكن معاقب بقانون أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكن المتقدم للقبول متزوج من غير سعودية ومن الشروط الهامة أن لا يقل عمر خريجي الثانوية العامة عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة حسب بطاقة الهوية الوطنية في بداية العام الدراسي. يجب إن يكون ارتفاع الطالب متناسباً مع وزنه. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (نظام مناهج علوم طبيعية أو مقررات علوم طبيعية) بشرط ألا يقل المعدل التراكمي العام عن (80٪). ومن خريجي العام الدراسي الحالي 1443 بنظام نهاري ولا تقبل الكلية ممن تم تخريجهم من الأعوام السابقة يجب أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 60 في اختبار القدرات. أن يحصل على درجة لا تقل عن 60 في الاختبار التحصيلي الذي يجريه المركز الوطني للقياس.

رابط تقديم الحرس الوطني 1443 السعودي

صرحت وزارة الحرس الوطني نيابة عن كلية الملك خالد العسكرية عبر صفحتها الرسمية أن التقديم يتوجب وجود حساب خاص بمنصة أبشر. كم راتب الطالب في كلية الملك خالد العسكرية 1444 مع البدلات.

ويتم التقديم عبر رابط ( kkmar.gov.sa ) ويجب الدخول للرابط من حساب ابشر عبر النفاذ الوطني الموحد.