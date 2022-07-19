نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس ماربورغ “virus marburg” الذي أثار مخاوف “منظمة الصحة العالمية” يسبب الوفاة في 3 أيام تعرف علي أعراضه وطرق العدوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور فيروس ماربورغ virus marburg الذي صرحت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين عن قلقها البالغ، وخوفها من انتشاره عالميًا حيث أوضحت المنظمة أن هذا الفيروس قوي للغاية، ويمكنه أن يودي بحياة الأشخاص في فترة تبلغ ٣ أيام فقط، وأوضح المتحدث باسم المنظمة أن الوقاية هي خير معين على عدم انتشار هذا الفيروس، وتم الإفصاح عن أخطر عرض لماربورغ وهو الحمي النزفية.

ما هو فيروس ماربورغ virus marburg العالمي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة شخصين في غانا متأثرين ب فيروس ماربورغ virus marburg الفيروس الجديد، وهذا جعل العالم كله متأثر من مخاوف انتشاره، تم توضيح الكثير من التفاصيل حول الفيروس الخطير فيروس ماربورغ، والتي من بينها ان هذا الفيروس يصيب الإنسان بحمي نزفية قوية للغاية، وأيضًا قابلة العدوي الشديدة، وأشارت المنظمة من نفس عائلة “الإيبولا” التي تصيب الانسان، وتنتقل إليهم عن طريق خفافيش الفاكهة، كما أنه ينتقل بين الأشخاص من خلال الاتصال، وذلك من خلال السوائل، وينتقل عبر ملامسة الأسطح.

متي يصيب الإنسان العدوي بماربورغ

أوضحت المنظمة أن الفيروس الجديد لا يصيب الشخص السليم خلال فترة الحضانة، ولكنه ينتشر بين الأشخاص من خلال المختلطة المباشرة للمصابين عن طريق الدم أو السوائل كالبراز والبول والقيء وافرازات التنفس واللعاب، وتحتوي هذه السوائل على نسبة عالية للغاية من الفيروس، وان زيادة فرصة الإصابة به تكون عند زيادة فترة احتضان المصاب له، وتطور الحالة عند وصولها الذروة، ومن الجدير بالذكر وفق ما أعلنته المنظمة أن مدة احتضانه تبدأ من ثلاث أيام حتي تسعة أيام، وأشارت المنظمة إلي أن العدوي قد تصيب الإنسان من خلال الحقن الغير مطهرة الملوثة بالدماء، وهذا الفيروس يؤدي إلي تدهور الحالة بسرعة كبيرة، واحتمالية الوفاة.

اعراض الفيروس الجديد virus marburg

أولًا أوضحت المنظمة أن هذا المرض تكون بدايته الإصابة بصداع شديد، الآلام المصاحبة له في العضلات، وجاءت تفاصيل الإصابة كالتالي:

حيث يصاب المريض في اليوم الأول بارتفاع كبير في درجة الحرارة يصل الي الحمي، ومن ثم وهن كبير في الجسم.

ثم ثالث يوم من الإصابة يتعرض المصاب الاسهال الحاد، والألم القوي في البطن، من المحتمل أن يستمر لسبعة أيام.

ويصبح المريض في حالة من الخمول الشديد.

بعد ذلك خلال اليوم الخامس، والسابع يصبح المصاب لديه حمي نزفية، وان الأجزاء المصابة تتسمم بصورة كبيرة بالنزف.

ويصبح القيء والبراز ممزوجين بالدم كما قد تصاب اللثة أيضًا، والمهبل بالنزف.

في النهاية قد تحدث الوفاة في الحالات المتدهورة خلال اليوم ٨ أو التاسع.

لا يوجد علاج للفيروس القاتل فيروس ماربورغ virus marburg

أوضحت المنظمة عن عدم وجود أي علاج أو لقاح لهذا الفيروس الخطير.

وأوضحت أنه من المحتمل أن الخفافيش لها دور في ظهور هذا المرض لكن لم يتم حتي الآن التأكد من هذا.

وأيضًا النسانيس لها دور في العدوي، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحيوانات المصابة تموت سريعًا، وان المصابين من البشر يصابون بشكل متفرق.

أن هذا الفيروس ظهر للمرة الأولي خلال عام ١٩٦٧ بماربورغ بألمانيا وبلغراد بجمهورية يوغسلافيا السابقة، وتم ارجاع ظهوره الي استخدام نسانيس في الأعمال المختبرية تم استيرادها من أوغندا، ظهرت الحالات الحالية التي تم الإبلاغ عن إصابتها انغولا، اوغندا، الكونغو، كينيا، جنوب افريقيا حيث اتضح سفر شخص الي زمباوي قبل أن تتم اصابته.