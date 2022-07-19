نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [موعد أهلية المواطن ca.gov.sa] استعلام نزول راتب أغسطس 2022 صوتك مسموع للتواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أهلية المواطن ca.gov.sa للذين قاموا بالتسجيل الجديد في 6 يوليو 2022 بعد سماح الملك سلمان بعودة التسجيل بالبرنامج الاجتماعي، ويعتبر البرنامج من أكبر البرامج الذي أطلقته المملكة في 2017 ولذلك تطلع السعوديين لموعد عودة التسجيل، وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قنوات الاتصال مع المواطنين للرد على التساؤلات كما أتاحت تقديم الاعتراض على دفعة 56 التي تم الانتهاء من تسليمها قبيل عيد الأضحى المبارك.

[موعد أهلية المواطن ca.gov.sa] استعلام نزول راتب أغسطس 2022 صوتك مسموع للتواصل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعل من جديد على استقبال طلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد توقف لأكثر من عامين، حيث تلقت الأوامر الملكية بتوفير جميع قنوات التواصل مع المواطنين، ودراسة الطلبات بالمراجعة مع قاعدة بيانات الأفراد بمنصة أبشر والمنصة الوطنية الموحدة، كما استمرت في استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البرنامج لاستحقاق أغسطس حتى 16 يوليو 2022.

كيف أتحقق من أهلية حساب المواطن

يكون على المواطنين التسجيل في البرنامج ابتداء من الموعد المقرر الجديد وحتى الفترة المقررة لنهاية التسجيل، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية التحقق من أهلية المواطن بالدخول على الصفحة الشخصية له عند التسجيل والاستعلام عن الأهلية، كما يتم إرسال رسائل على الهاتف النقال في الأول من شهر أغسطس 2022 للإعلان عن المقبولين في الأهلية، بينما يكون غير المؤهلين لديهم فترة تقديم الاعتراضات.

موعد تسجيل حساب المواطن الجديد 6 يوليو 2022 أخر موعد لتسجيل استحقاق أغسطس 16 يوليو 2022 موعد أهلية راتب أغسطس الأول من شهر أغسطس موعد نزول راتب المؤهلين 10 أغسطس 2022

هل يمكن التسجيل في حساب المواطن

بدأ التسجيل من جديد في السادس من الشهر الجاري ويستمر حتى تقوم الوزارة بالإعلان عن إغلاق باب التسجيل من جديد بعد الحصول على الأعداد المستفيدة من البرنامج، ويستمر الرابط القديم للتسجيل والاستعلام يعمل في المنظومة الجديدة.

موعد أهلية المواطن ca.gov.sa

تنزل أهلية المواطن في حساب المستفيدين المسجلين فيه في الأول من أغسطس، وذلك للذين قاموا بالانتهاء من التسجيل وتعديل البيانات حتى 16 يوليو الماضي، بينما يقوم البرنامج بإرسال رسائل الأهلية للمقبولين بالأول من أغسطس وتتيح فترة تقديم الاعتراضات قبل صرف الراتب في العاشر من الشهر، كما بالنظام القديم.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن والقبول في دفعة أغسطس 2022