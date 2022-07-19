خبراء أمنيون: كان من الممكن إنقاذ شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - قال الخبراء اليابانيون والدوليون إن الفشل فى حماية شينزو آبى من الطلقة الثانية جاء بعد ما بدا أنه سلسلة من الهفوات الأمنية فى الفترة التى سبقت اغتيال رئيس وزراء اليابان الأطول خدمة فى الثامن من يوليو.

صدم مقتل آبى فى مدينة نارا بغرب البلاد على يد رجل باستخدام سلاح محلى الصنع، أمة يندر فيها العنف باستخدام الأسلحة النارية، فيما يشن السياسيون حملة عسكرية بالقرب من الجمهور بحراسة خفيفة.

أقرت السلطات اليابانية - بما فى ذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا - بوجود ثغرات أمنية، وتقول الشرطة إنها تحقق فى الأمر.

بالإضافة إلى الخبراء الأمنيين، تحدثت رويترز إلى ستة شهود فى مكان الحادث وفحصت عدة مقاطع فيديو متاحة على الإنترنت، مأخوذة من زوايا مختلفة، لتجميع سرد مفصل للإجراءات الأمنية قبل إطلاق النار عليه.

بعد ترك آبى البالغ من العمر 67 عامًا مكشوفًا من الخلف بينما كان يتحدث عبر إحدى المنصات على طريق عام، تسنى لمطلق النار - الذى حددته الشرطة باسم تيتسويا ياماجامى، 41 - الوصول إلى مسافة أمتار من آبى دون رادع، وهو يحمل سلاحًا وأظهرت اللقطات.

وقال كينيث بومباس، رئيس شركة Global Threat Solutions، التى وفرت الأمن لـ جو بايدن عندما كان مرشحًا رئاسيًا: "كان ينبغى عليهم أن يروا المهاجم يسير بشكل متعمد جدًا نحو مؤخرة رئيس الوزراء ويتدخل".

وقالت صحيفة يوميورى نقلا عن مصادر استقصائية إن ياماجامى اقترب من مسافة سبعة أمتار (23 قدما) من آبى قبل أن يطلق رصاصته الأولى التى أخطأت. وأضافت أنه أطلق الطلقة الثانية التى أصابت من مسافة خمسة أمتار.

قال جون سولتيس، الضابط السابق فى البحرية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية، إن حراس آبى الشخصيين لم يكن لديهم على ما يبدو "حلقات أمنية متحدة المركز" من حوله، ولم يكن لديهم أى نوع من المراقبة فى الحشد".

أظهر مقطع الفيديو الخاص بالحادث أنه بعد الطلقة الأولى، استدار آبى ونظر إلى كتفه الأيسر. يتدافع حارسان شخصيان للوقوف بينه وبين مطلق النار، أحدهما يرفع حقيبة سوداء رفيعة. يتجه اثنان آخران نحو مطلق النار الذى يقترب من خلال الدخان.

قال ميتسورو فوكودا، الأستاذ بجامعة نيهون والمتخصص فى إدارة الأزمات والإرهاب، إنه على الرغم من أن أمن آبى تعامل مع المهاجم بعد لحظات واعتقله، إلا أنه كان "رد فعل خاطئ" أن يلاحق بعض الأمن مطلق النار بدلاً من التحرك لحماية آبى. .

قال ياسوهيرو ساساكى، ضابط شرطة متقاعد فى محافظة سايتاما بالقرب من طوكيو، كان يتولى أمن كبار الشخصيات، إن هناك ما يكفى من الأمن، "لكن لا يوجد إحساس بالخطر". "شعر الجميع بالذهول ولم يذهب أحد إلى حيث كان آبى".

وأحالت شرطة طوكيو، المسؤولة عن الحراس الشخصيين لكبار الشخصيات، الأسئلة إلى شرطة نارا.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية، التى تشرف على قوات الشرطة المحلية، إن مقتل آبى كان نتيجة لفشل الشرطة فى الوفاء بمسؤوليتها، وقالت إنها شكلت فريقًا لمراجعة تدابير الأمن والحماية، والنظر فى خطوات ملموسة لمنع مثل هذا الحادث الخطير. من المتكرر.