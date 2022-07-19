أعمال شغب فى أحد سجون الإكوادور.. وهذا عدد الضحايا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، تعزو حكومة الرئيس المحافظ جييرمو لاسو، العنف فى السجون إلى المعارك بين العصابات للسيطرة على الأراضى وطرق تهريب المخدرات.
وقالت مصلحة السجون فى الإكوادور عبر صفحتها بـ "تويتر" إن الشرطة والقوات المسلحة تستعيدان السيطرة على السجن، ووصفت الحادثة فى وقت سابق بأنها "نزاع".
وقالت الوكالة "لسوء الحظ، أفاد موظفون من المركز حتى الآن بوفاة 13 سجينًا وإصابة اثنين"، مضيفة أن مكتب المدعى العام سيجرى الإحصاء النهائى.
أدى العنف فى سجن بيلافيستا فى سانتو دومينجو، بالدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية فى مايو الماضى، إلى مقتل 43 شخصاً.
قالت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إن نظام السجون فى الإكوادور يعانى من هجر الدولة وغياب سياسة شاملة، فضلاً عن ظروف السجناء السيئة.
تضم سجون البلاد حوالى 33900 شخص وتتجاوز طاقتها القصوى بنسبة 12.5%، وفقًا للأرقام الرسمية.
وفى العام الماضى، توفى 316 سجينًا خلال أعمال شغب فى سجون مختلفة فى جميع أنحاء الإكوادور.
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