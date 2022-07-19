نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق المنتظر.. مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية وموعد اطلاقه في الاسواق في المقال التالي

العملاق المنتظر.. مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس يبحث الكثير من مستخدمي هواتف شركة “أبل” الأميركية عن سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس وكل المواصفات المقدم بها في جميع أسواق الهواتف المحمولة، حيث قامت شركة “أبل” بالكشف عن هاتفها الجديد أيفون 14 بفئاته المختلفة وأسعاره ولكنها لم تكشف حتى الآن عن موعد طرحه بشكل تأكيدي ولكن من بين التسريبات التي خرجت من الشركة فإنه من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في منتصف شهر سبتمبر المقبل كما هي عادة شركة “أبل” في إصدار هواتها. سعر آيفون 14 برو ماكس في جميع أسواق الهواتف الذكية سعر الهاتف في السوق المصري يبدأ من 29 ألف جنيه مصري للهاتف بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت وبسعر يبدأ من 34 ألف جنيه مصري بذاكرة تخزين داخلية سعتها 512 جيجا بايت.

أما في سوق المملكة العربية السعودي فسعر السيارة يبدأ من 5100 ريال سعودي بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت وبسعر 5700 ريال سعودي بذاكرة هاتف داخلية 512 جيجا بايت.

بينما سعر الهاتف في الإمارات يبدأ من 4700 درهم إماراتي لهاتف ذاكرة تخزينه الداخلية 256 جيجا بايت ونسخته بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت سعره 5120 درهم إماراتي. مواصفات هاتف أيفون 14 Pro Max ومميزاته كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 16 ميجا بيكسل وأبعاده من طول وعرض وسمك.

تأتي 160.8 ملليمتر و78.1 مللي متر و7.7 ملليمتر على الترتيب.

الهاتف يدعم خاصية ال6 نانو متر والنواة سداسية ومزود بمعالج رسومي نوعه أبل GPU بوزن 240 جرام.

يدعم الهاتف جميع أجيال شبكات اتصال المحمول وهي الجيل الثاني والثالث والرابع وحتى الجيل الخامس.

تتميز شاشة الهاتف بأنها شاشة مصنوعة من زجاج السيراميك المقاوم للغبار والماء حيث يمكن للهاتف النزول إلى عمق ستة أمتار بدون أن يتأثر. عيوب هاتف أيفون 14 Pro Max لا يدعم الهاتف خاصية زيادة حجم المساحة الداخلية.

يتميز حجم الهاتف بأنه ثقيل قليلًا ولكن هناك بعض الأشخاص التي تحب الهواتف الخفيفة.

قدرة شحن الهاتف ضعيفة نسبيًا حيث أن هناك بعض الهواتف المناسبة التي تفوقت عليه في ذلك.

كما أن شريحة eSim هي واحدة من الشرائح التي يدعمها الهاتف ولكنها غير متوفرة في مصر وبعض الدول الأخرى. عمر شويل - جدة العملاق المنتظر.. مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية وموعد اطلاقه في الاسواق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاق المنتظر.. مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية وموعد اطلاقه في الاسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.