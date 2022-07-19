نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moed.gov.sy .. رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج الصف التاسع سوريا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج الامتحانات 2022 تاسع، مع إعلان النتائج يبحث الكثيرون عن رابط لنتائج الصف التاسع لعام 2022 من خلال موقع وزارة التربية السورية، حيث أن الوزارة ستعلن عن النتائج بالاسم ورقم الاكتتاب خلال الساعات القليلة المقبلة.

يبحث الطلاب عن رابط من موقع وزارة التربية والتعليم السورية للتعرف على نتائج التاسع سوريا لعام 2022 بعد اجتياز الامتحان قبل أكثر من شهر والإعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح، وسيتمكن الطلاب من جميع المحافظات من استخراج نتائج التاسع من عام 2022 بسهولة إلكترونيًا في سوريا، ووفقًا للمنهج وبرنامج الفصل.

خطوات الحصول على نتائج تاسع 2022 سوريا

وينبغي العلم بأنه يجب إدخال البيانات الصحيحة للطالب حتى يتم الحصول على النتيجة بشكل صحيح، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الصف التاسع خلال بضع ساعات من الآن، ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والاستعداد لإعلانها للطلبة والطالبات الذين ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر.

للحصول على معلومات حول كيفية حصول الطلاب على نتائج من رابط نتائج التاسع سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب للتعرف على نتائج الصف التاسع لعام 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية، عليك إكمال ما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب الراغب في الحصول على النتائج.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

لتسهيل العثور على النتائج، حدد الحالة التي يقيم فيها الطالب.

تحميل تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا moed.gov.sy

بدأت وزارة التربية والتعليم السورية التطبيق الإلكتروني لنتائج الاختبارات، ويتيح ذلك للطلاب إدخال الاسم ورقم الاشتراك والوصول إلى موقع وزارة التربية السورية وتنزيله للاطلاع على النتائج في شهادة التعليم الأساسي، حيث أنه يمكن الحصول على النتائج بتنزيل هذا التطبيق والعمل على تسجيل الدخول إليه، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحديثه كل فترة حتى يسهل على الطلاب والطالبات إنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

284 ألف طالب يجتازون امتحان الصف التاسع في سوريا

خضع لامتحان الصف التاسع السوري عدد كبير يقارب 284 ألف طالب، وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم السورية أن النتائج ستعلن في 17 (يوليو) ، حيث تم اختبار الطلاب في الامتحانات، والتنشئة الاجتماعية، والعلوم العامة، والصحة، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والتعليم الديني، والعربية، حيث أن جميع الطلاب السوريين يدخلون مرحلة التعليم السوري الأساسي، حيث تعد مرحلة التعليم الأساسي مهمة جدًا جداً لطلبة المدارس السورية.