العالم اليوم - المغربي البقالي يحرز ذهبية سباق 3000 متر موانع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:15 صباحاً - أحرز المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع ببطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون الليلة الماضية.

وأضاف البقالي اللقب العالمي إلى ذهبية أولمبياد طوكيو التي حققها في العام الماضي.

وأنهى البقالي السباق في ثماني دقائق و25.13 ثانية متفوقا على الإثيوبي لاميتشا جيرما، بينما اكتفى الكيني كونسيسلوس كيبروتو، الفائز باللقب في الدوحة 2019، بالميدالية البرونزية.

وأصبح البقالي أول عداء غير كيني يجمع بين لقبي بطولة العالم والأولمبياد.