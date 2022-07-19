العالم اليوم - أميركا تهدد الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:15 صباحاً - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستجعل الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي أو تخرقه تواجه عواقب وخيمة.

وأضافت "روسيا تستخدم التكامل الاقتصادي سلاحا"، ودعت جميع الدول المسؤولة إلى الاتحاد في مواجهة الحرب في أوكرانيا. وعبرت يلين عن شعورها بالارتياح من المحادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي أثناء زيارتها لسول، المحطة الأخيرة في زيارتها التي استمرت 11 يوما إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.

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