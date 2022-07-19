نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. الاستعلام عن نتائج التاسع فى سوريا 2022 برقم الاكتتاب عبر بوابة التعليم الأساسي moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 برقم الاكتتاب، حيث تنشر الوزارة تلقى رابطًا لاستلام نتائج الصف التاسع في سوريا 2022، وذلك ضمن الجولة الاولى التي تكون في حلب ودمشق وكافة المحافظات السورية، تمهيدًا للإعلان عن نتائج الطلاب وذلك للصف التاسع السوري، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية استخراج النتائج بكل سهولة عبر موقع الوزارة.

استخراج نتائج التاسع لعام 2022 في سوريا

يعد موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت من أفضل المنصات لوزارة التربية والتعليم السورية لدعم كل سوريا، لذا قم بتفعيل موقع وزارة التربية والتعليم السورية لتتمكن من استخراج نتائج الصف التاسع. ستبدأ وزارة التربية السورية في الأيام القليلة القادمة لتفعيل منصة لنشر نتائج الصف التاسع السوري على مستوى جميع الدول السورية، بحيث يكون الطلاب هم كل شيء يمكنك الحصول على الكثير من الخدمات الممكنة أمام طلابك. نعمل حاليًا على كفاءة عالية ومتابعة لتسريع الإعلان الرسمي للنتائج من موقع المقاطعة، لذلك نعمل حاليًا على ذلك من خلال زيارة موقع المقاطعة والتعرف على هذه المعلومات، ونعمل من خلال موقعك الإخباري على المساعدة تحصل على النتائج بالتنسيق الموضح في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية مؤخرًا موقعًا إلكترونيًا رسميًا للسماح للطلاب بالحصول نتائج الصف التاسع لعام 2022 وذلك في جميع المحافظات السورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

الضغط على أيقونة نتائج الصف التاسع.

كتابة الاسم بالكامل.

سجل رقم الاكتتاب.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

أخيرًا، انقر فوق رمز الاستعلام لعرضه على الفور قبل ذلك وسيتم عرض النتائج بشكل طبيعي.

هذا على الرغم من أن النتيجة التاسعة في سوريا لم تنشر قط على مستوى أي محافظة في سوريا.

الإعلان عن نتائج التاسع 2022 سوريا moed.gov.sy

وأكدت بعض المصادر في سوريا عن أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع لعام 2022 حتى الان، والتي من المؤكد أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة على مستوى كافة المحافظات، وذلك فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم.