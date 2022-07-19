جامعة آل البيت – student.aabu.edu.jo البوابة الإلكترونية

تعمل جامعة ال البيت الأردنية على توفير مجموعة متنوعة من مختلف الخدمات الطلابية وذلك من أجل خدمة طلابها من المنتسبين لها أو الطلاب الراغبين في الانتساب لها وذلك للحصول على درجات البكالوريس في تخصصات الجامعة المختلفة ومن أجل ذلك سوف نعمل على توضيح كافة الأمور التي تخص جامعة أل البيت الأردنية

جامعة آل البيت

تعتبر جامعة ال البيت الأردنية من الجامعات الأردنية التي تم إنشائها على قواعد ومبادئ راسخة من أجل تقديم خدمات تعليمية على مستوى عالي من الاحترافية ولهذا تعمل الجامعة منذ إطلاقها عام 1992 ميلاديا في شرقي المملكة الأردنية الهاشمية تحت إشراف ولي العهد الأردني .

رابط بوابة الطالب جامعة ال البيت

للحصول على خدمات بوابة الطالب في الجامعة كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الطالب الرقمية

قم بكتابة رقمك الجامعة وكلمة السر في المكان المخصص لك

يتم تقديم خدمات جدول المواد والبرامج الدراسية وتحديثات وتعليمات الجامعة الخاصة بكل قسم فى كلياتها المختلفة والحصول كذلك على النتائج

خدمات البوابة الإلكترونية للطالب ال البيت

تساعد الخدمات الإلكترونية على تسهيل العملية التعليمية للطلاب من خلال توفير جميع المعلومات التي يحتاجونها في الجامعة وعدد من المميزات الآتية :-