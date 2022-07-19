نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة آل البيت – student.aabu.edu.jo البوابة الإلكترونية في المقال التالي
تعمل جامعة ال البيت الأردنية على توفير مجموعة متنوعة من مختلف الخدمات الطلابية وذلك من أجل خدمة طلابها من المنتسبين لها أو الطلاب الراغبين في الانتساب لها وذلك للحصول على درجات البكالوريس في تخصصات الجامعة المختلفة ومن أجل ذلك سوف نعمل على توضيح كافة الأمور التي تخص جامعة أل البيت الأردنية
جامعة آل البيت
تعتبر جامعة ال البيت الأردنية من الجامعات الأردنية التي تم إنشائها على قواعد ومبادئ راسخة من أجل تقديم خدمات تعليمية على مستوى عالي من الاحترافية ولهذا تعمل الجامعة منذ إطلاقها عام 1992 ميلاديا في شرقي المملكة الأردنية الهاشمية تحت إشراف ولي العهد الأردني .
رابط بوابة الطالب جامعة ال البيت
- للحصول على خدمات بوابة الطالب في الجامعة كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الطالب الرقمية
- قم بكتابة رقمك الجامعة وكلمة السر في المكان المخصص لك
- يتم تقديم خدمات جدول المواد والبرامج الدراسية وتحديثات وتعليمات الجامعة الخاصة بكل قسم فى كلياتها المختلفة والحصول كذلك على النتائج
خدمات البوابة الإلكترونية للطالب ال البيت
تساعد الخدمات الإلكترونية على تسهيل العملية التعليمية للطلاب من خلال توفير جميع المعلومات التي يحتاجونها في الجامعة وعدد من المميزات الآتية :-
- تعمل الجامعة من خلال بوابتها الإلكترونية على تسهيل كافة عمليات التسجيل والقبول في الجامعة ونشر مبادئها وقواعدها للطلاب الجدد
- تعمل على توفير أسماء المستشفيات التي قامت بالتعاقد مع الجامعة من أجل الحصول على الرعاية الصحية للطلاب
- يتم توضيح كافة خدمات الإسكان للطلاب المغتربين من الجنسين وشروط قبولهم والمستندات المطلوبة
- تقوم البوابة بتوفير عدد من الاختبارات الإلكترونية وتحديثها بعد نهاية كل مرحلة دراسية للطالب
- تقوم بتسهيل عملية التواصل مع مركز التعليم الإلكتروني في الجامعة والطلاب
- تقوم البوابة بالإجابة على مختلف الأسئلة والاستفسارات التي تخص الطلاب على اختلاف الكليات المنتسبين لها في جامعة آل البيت الأردنية
- تعمل البوابة على تسهيل عمليات التواصل وسداد المصروفات وكذلك تلقى الشكاوى من الطلاب دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجامعة فى ظل الوضع الوبائي العالمي وانتشار فيروس كورونا في الأردن
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