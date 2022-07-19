نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بالكلية التقنية بجازان للبنات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الكلية التقنية بمدينة جازان عن البدء في تلقى طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1444 للطلبة والطالبات فى مختلف التخصصات التقنية حيث تحتوى الجامعة على أكثر من 7 تخصصات وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الخاصة بالقبول في تلك الجامعة والتي تم إنشائها عام 1422 هجريا حيث بدأت الجامعة ب3 تخصصات قبل تطويرها وزيادة عدد التخصصات الرئيسية الخاصة بالدراسة فيها .

ويصل عدد أفراد هئية التدريس في تلك الجامعة إلى 130 عضو بجانب 22 موظف أدرى في الجامعة والتي لها 4 فروع مستقلة وهي فرع الداير وفرع العارض وفرع فرسان وفرع العيدابي ويصل عدد الأشخاص المتدربين فيها إلى 2600 طالب وبعدد إجمالي في مختلف فروعها 4400 طالب .

شروط القبول بكلية التقنية بجازان والتسجيل للبنات 1444

قامت الكلية التقنية في مدينة جازان بوضع عدد من الشروط والتي يجب على كل من يرغب في الانضمام إلى صفوف الجامعة من أجل الدراسة والتدريب أن تنطبق عليه وهي على النحو التالي :-

أن تكون جنسية المتقدم سعودية وجنسية الأم سعودية.

يجب ألا يكون المتقدمون حاصلين على درجة جامعية أو درجة جامعية متوسطة.

يجب على المتقدمين أن يكونوا لديهم بلياقة بدنية عالية.

أن تكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يجوز أن تتجاوز الشهادات السنوية 5 سنوات.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام

يجب ألا يكون المتقدمون قد سبق تأديبهم من قبل أي مؤسسة تدريبية أو تعليمية.

يتم اختيار أفضل المرشحين بناءً على النسب المئوية المرجحة على النحو التالي: المعدل التراكمي الكلي هو خمسون بالمائة وأن يحصل على درجة اختبار القدرات العامة هي 30 بالمائة.

أن تحقق المتقدمة 30٪ في اختبار تحصيلي ، وفي حالة عدم وجود اختبار تحصيلي فإن ذلك لا يمنعها من التقدم أو دخول الترشيح الأعلى بين المرشحات.

فتح بوابة القبول.

بدأت الجامعة في تلقى طلبات التسجيل وذلك منذ يوم الأحد القادم والموافق 25 من ذى الحجة 1443 وسوف يستمر التسجيل في الجامعة حتى يوم 28 يوليو 2022 ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ويتم بعدها عمليات فرز المتقدمين من أجل اختيار أفضل المترشحين من الطالبات