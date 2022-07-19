نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ca.gov.sa تحديث حساب المواطن النفاذ الوطني 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجب على كافة الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج حساب المواطن السعودي تحديث بياناتهم باستمرار والتي ربما تكون قد تغيرت ، مثل أرقام الهواتف المحمولة أو أرقام الحسابات المصرفية وذلك من أجل تجنب تعطيل الدعم المستحق لك في برنامج حساب المواطن .

رابط دخول حساب المواطن من منصة نفاذ 1444

برنامج حسابات المواطن السعودي هو أحد أهم البرامج الدعم الحكومية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين من أجل حماية الأسر السعودية من الآثار المتوقعة المباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تسير في طريق تنفيذها المملكة العربية السعودية والتي من الممكن أن تسبب في فرض أعباء اقتصادية ويتم تقديم خدمة تحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن بعدد من الطرق من بنيها بوابة النفاذ الوطني الموحد .

طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الوطني

تستطيع ان تقوم بتحديث بيانات حساب المواطن الخاص بكم من خلال حساب لدى بوابة النفاذ الوطني الموحد التابعة لوزارة الداخلية السعودية وذلك على النحو التالي :-

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكترونية.

قوم بالضغط على كلمة “دخول”.

قم باختيار الضغط على كلمة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد

اكتب رقم هويتك وكلمة المرور الخاصة بحسابك لدى أبشر

قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول

قم بتحديث البيانات ومن ثم أختار الموافقة والتعهد

اضغط على “حفظ التعديل”.

طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية

وتستطيع تحديث بياناتك الخاصة بحساب المواطن السعودي من خلال رقم الهوية وذلك من خلال الخطوات الآتية والتي توضح كيفية إتمام هذا الأمر على النحو التالي :-

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

قم بالدخول إلى أيقونة تسجيل الدخول على يسار الصفحة

أكتب بيانات الدخول الخاص بك ومن رقم الهوية وكلمة المرور الخاص بك ورمز التحقيق

بعد الدخول قم بالضغط على كلمة تفاصيل الطلب على يمين الصفحة وأدخل على إدارة المرفقات ومن ثم تحديث بيانات حساب المواطن بعد الانتهاء قم بالضغط على الموافقة والتعهد ومن ثم على الحفظ

رقم حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتخصص رقم اتصال لخدمة العملاء حتى يستطيع المواطنين من إرسال الشكاوى والاستفسارات وإيجاد حلول للمشاكل التي قد يواجهونها عند التسجيل في برنامج حساب المواطن أو استخدام الحساب الخاص بهم أو حتى تحديث بيانات حساب المواطن الخاصة بهم عن طريق الاتصال على: 19912.