الدفاع الروسية: إجلاء نحو 2.7 مليون شخص عن مناطق القتال فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف أن روسيا ورغم عراقيل كييف، أجلت حوالى 2.7 مليون شخص عن أراضى أوكرانيا وجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك إلى روسيا.





وقال ميزينتسيف، وفقا على قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه "على الرغم من العراقيل التى وضعها نظام كييف تم خلال اليوم الماضى ودون مشاركته إجلاء 24623 شخصا، بينهم 4496 طفلا، إلى الأراضى الروسية من المناطق الخطرة فى أوكرانيا وجمهوريتى دونباس، وما يصل إلى 2668072 شخصا منذ بداية العملية العسكرية بينهم 422722 طفلا".

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، أن حوالى 430 ألف سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية وأن أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين تعمل فى روسيا.