روسيا: الاتحاد الأوروبى ينتحر سياسيا (تفاصيل)

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال أوليانوف خلال منشور على قناته فى تطبيق "تليجرام": "يبدو أن الاتحاد الأوروبى ينتحر سياسيا باتباع تعليمات واشنطن بحماس ودون تردد"، سائلًا عما إذا كان الاتحاد لا يزال يحتفظ بهويته السياسية.
يأتى ذلك بالتزامن مع تحذير أصدرته الولايات المتحدة للصين من أنها ستدفع ثمنا باهظا ستفرضه عليها واشطن وحلفاؤها حال مساعدتها روسيا فى الالتفاف على العقوبات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة لم ترصد أى محاولة من الصين لمساعدة روسيا فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن بلاده تراقب عن كثب الامتثال لنظام العقوبات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إن إمداد روسيا بالأسلحة أو مساعدتها بأى شكل فى الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، سيقابله ثمن باهظ للغاية.
وأشار نيد برايس إلى أن هذا الثمن لن تفرضه واشنطن وحدها على الصين بل بالتعاون مع عشرات البلدان حول العالم.
وفى سياق ذى صلة، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد وافقوا بالإجماع على مواصلة فرض العقوبات على روسيا، حيث أقروا أنها تؤثر بشدة على الاقتصاد الروسى.
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