نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 من خلال الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم من بعد انتهاء الطلاب امتحاناتهم وبسبب اقتراب موعد الإعلان عنها واحتمال كبير قد تظهر في الساعات القليلة القادمة وسوف يتم الإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم بالخرطوم وأيضًا من خلال مؤتمر صحفي، وسوف يهنئ الوزير الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في ولاية الخرطوم، عند انتهاء المصححين من عملية التصحيح سوف يتم الإعلان عنها مباشرة.

نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم لعام 2022

حيث أن شهادة الأساس تعتبر من أهم الشهادات التي يلزم أن يحصل الطالب عليها لأن هذه الشهادة هي التي تحدد هل سيدخل الطالب ثانوية عامة أم دبلوم فني، يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق الاسم فقط أو عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بالطالب فقط والرابط الخاص بالنتيجة يكون موجود على موقع وزارة التربية والتعليم في الخرطوم أو مواقع أخرى.

حيث أن الطلاب بعد انتهائهم من فترة الامتحانات من الشهر الماضي ظلوا يبحثون عن موعد ظهور النتيجة في كل مدارس السودان وخصوصًا الخرطوم لكي يطمئنوا على مستقبلهم، وكذلك الطلاب الذين امتحنوا وصل عددهم إلى 247 ألف طالب وطالبة وقد امتحنوا في 1231 مركز في الخرطوم ومنهم مراكز تم الامتحان بها وهي خارج السودان.

أمرت ولاية الخرطوم المصححين والمعلمين بأن لا يحملوا موبايلات داخل مراكز التصحيح حتى لا يحدث أخطاء أثناء التصحيح، قررت أيضًا وزارة التربية والتعليم في السودان صرف مكافآت لجميع المصححين والمعلمين الذين يصححون ورق امتحانات الطلاب، وفرت الوزارة للمصححين جميع وسائل الراحة ومنها المواصلات والغذاء وغيرهم من أشياء.

كيفية الاستعلام عن شهادة الأساس بولاية الخرطوم 2022