إليكم… تفاصيل موعد ظهور نتائج التحصيلي 1443.. رابط e-services.qiyas.sa كيفية الاستعلام عن النتيجة

يهتم عدد كبير من الطلاب في جميع انحاء السعودية بالتعرف على نتائج التحصيلي هذا العام 1443، وذلك حيث تعد نتائج التحصيلي واحدة من اهم النتائج التي تمثل أهمية كبيرة في التحاق الطلاب بالجامعات السعودية للعام الدراسي الجديد، فنجد ان وزارة التعليم السعودية تسعى بشكل كبير إلى تقييم مستوى الطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، وذلك من خلال أداء اختبار التحصيلي قياس معتمد رسميا من قبل المؤسسات التعليمية الجامعية في المملكة، ويتم اجتياز الاختبار في التخصصات النظرية وكذلك التخصصات العلمية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد اعلان نتائج التحصيلي 1443 وكيفية الاستعلام عن النتيجة.

موعد اعلان نتائج التحصيلي 1443

وقد اعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية رسميا عن تفاصيل الإعلان عن نتائج التحصيلي الورقية للفترتين الأولى والثانية، والتي تكون رسميا بداية من يوم الأربعاء العشرون من شهر يوليو الحالي الموافق لـ 21/12/1443، ومن المقرر ان يتم الإعلان لجميع الطلاب لكي يتم الحصول على نتائجهم، حيث يتم اعلان النتائج من خلال ارسالها من خلال الرسائل النصية التي سيتم إرسالها على رقم الجوال المسجل به في ملف الطالب بداية من يوم الخميس 21 يوليو 2022 الموافق لـ 22 ذو الحجة 1443.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 في السعودية

وقد سهلت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية إمكانية استخراج النتائج الخاصة بالطلاب الخاصة بنتائج التحصيلي، حيث يتم الولوج مباشرة الى الموقع الرسمي المفعل ليتم الحصول على النتائج، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.