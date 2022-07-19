الولايات المتحدة تحذر الصين من دفع ثمن باهظ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الصين من أنها ستدفع ثمنا باهظا ستفرضه عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها حال مساعدتها روسيا في الالتفاف على العقوبات.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد برايس أن الولايات المتحدة لم ترصد أى محاولة من الصين لمساعدة روسيا فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن بلاده تراقب عن كثب الامتثال لنظام العقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إن إمداد روسيا بالأسلحة أو مساعدتها بأى شكل فى الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، سيقابله ثمن باهظ للغاية.

وأشار نيد برايس إلى أن هذا الثمن لن تفرضه واشنطن وحدها على الصين بل بالتعاون مع عشرات البلدان حول العالم.

وفى سياق ذى صلة، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد وافقوا بالإجماع على مواصلة فرض العقوبات على روسيا، حيث أقروا أنها تؤثر بشدة على الاقتصاد الروسى.

وقال بوريل -خلال مؤتمر صحفى عقد عقب اجتماع الوزراء فى بروكسل، الإثنين- إنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وإمدادها بكل الدعم ومنحها المزيد من الأسلحة التى تحتاج إليها.

وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستستمر والتكتل سيواصل دعمه، وأنه لهذا السبب اقترح مع مرفق السلام الأوروبى تخصيص 500 مليون يورو إضافية إلى أوكرانيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن هذا الصدد خلال الأيام المقبلة.

كما لفت إلى أنه من المؤكد أن العقوبات المفروضة لن توقف العملية العسكرية الروسية بين عشية وضحاها، إنما الآثار المترتبة منها تحدث العديد من الاضطرابات الاقتصادية لروسيا.