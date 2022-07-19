العالم اليوم - مقتل 13 سجيناً في عراك في سجن بالإكوادور

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:15 صباحاً - قتل 13 سجيناً آخران بجروح في عراك اندلع داخل سجن في الإكوادور، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي تغريدة على تويتر قالت هيئة إدارة السجون في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إنّ العراك اندلع في سجن بيلافيستا بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس (80 كلم غرب العاصمة كيتو) وقد "أسفر عن مقتل 13 سجيناً وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وهو نفس السجن الذي قُتل فيه 44 سجيناً في مايو في اشتباكات دموية دارت يومها بين عصابتين متناحرتين.