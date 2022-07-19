نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الرسمي” كيفية استخراج نتائج التاسع 2022 في سوريا moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم الإعلان عن نتائج التاسع 2022 للطلاب في كافة محافظات سوريا وذلك بعد أنتهاء امتحانات طلابة مرحلة التعليم الأساسي لامتحانات نهاية العام الدراسي، وتم تصحيح الأوراق ورصد الدرجات في مراكز الرصد التي قامت وزارة التربية بإعدادها ويتم في الوقت الحالي إجراء مراجعة للدرجات قبل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي ونشرها من خلال المواقع الإلكترونية والتي قامت الوزارة بتجهيزها على أعلى مستوى من أجل تحمل الإقبال الكبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين انتظروا كثيرا حتى يتم الإعلان عن النتائج من خلال المواقع الإلكترونية والتي من المتوقع أن تشهد إقبال كبير فور الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 في سوريا

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف التاسع خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء التصحيح، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية بالإعلان خلال الأيام الماضية عن نتائج مرحلة البكالوريا، ليتبقى إعلان نتائج التعليم الأساسي في مختلف المحافظات، ووفقا لما تم الإعلان عنه بشكل رسمي فإن النتيجة أصبح جاهزة ولن يتبقى سوى اعتمادها من السيد الوزير ونشرها على الفور، وذلك بعد ترقب كبير نظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مرحلة التعليم الأساسي والتي يرغب فيها جميع الطلاب في الحصول على أعلى الدرجات بعد انتهاء العام الدراسي في تلك المرحلة التعليمية الهامة ومن أجل الالتحاق بالمرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2022

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الانتظار من جانب الطلاب بعد تأخر الإعلان عن النتائج من قبل الوزارة، ولكي يتم الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 في مرحلة التعليم الأساسي يمكن القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتجهيزه من اجل استقبال نتائج الطلاب، وذلك للتسهيل على الجميع في الحصول على النتائج برقم الاكتتاب وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس المختلفة، ويتم الحصول على النتيجة من خلال إتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية

تقوم باختيار المحافظة التي تتبعها.

يتم كتابة رقم الاكتتاب.

يتم الضغط على “بحث”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

ترقب إعلان نتائج التاسع

ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج التاسع حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات عن مواعيد الإعلان عن النتائج من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة نشر النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الذي قمنا بالإعلان عنه.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الإعلان عن نتائج البكالوريا والتي كان أيضا قد ترقبها الطلاب لفترة طويلة، وهو ما جعل طلاب التاسع يتساءلون عن سبب التأخر في الإعلان عن النتائج، وقد أعلنت الوزارة مؤخرا بأن النتيجة قد تمت مراجعتها والتأكد من دقتها، وأنها سوف تكون متاحة أمام الجميع خلال ساعات قليلة.