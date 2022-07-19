عاجل.. مقتل شخص وإصابة 4 فى إطلاق نار بـ باريس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 4 فى إطلاق نار بباريس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 4 فى إطلاق نار بباريس. وأضحت القناة أن الأمن الفرنسى أوقف أحد المهاجمين، موضحة أن دوافع الهجوم غير معروفة بعد.

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