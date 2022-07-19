بيوت التمويل الأمريكية الكبرى تدفع فاتورة ارتباك الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - فقد تراجع الدخل الكلى لمؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية بنسبة 47 فى المائة إلى2.9 مليار دولار أمريكى أو بواقع 3.73 دولار أمريكى للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام الجارى، وبحسب بيان صدر قبل قليل عن جولدمان ساكس – التى تعد أكبر بيت تمويل أمريكى – أن تراجعاتها المسجلة فى الربع الأول جاءت أعلى عن توقعات المحللين التى قدرت إجمالى تراجعها فى الدخل بنحو 2.6 مليار دولار أمريكى أو بما يعادل 6.65 دولار أمريكى للسهم.

وكانت جولدمان ساكس قد حققت دخلا قيمته 5.5 مليار دولار أمريكى خلال الربع الأول من العام 2021 أو بما يعادل 15.02 دولار أمريكى للسهم الواحد من أسهم جولدمان ساكس التى يتم التداول بأسهمها فى بورصات وول ستريت الأمريكية وبورصة لندن.

وقدرت جولدمان ساكس فى تقريرها ربع السنوى الذى صدر اليوم – ويعكس وقاع الاقتصاد الأمريكى المأزوم جراء الحرب الروسية الأوكرانية – حجم الائتمان التمويلى المشكوك فى تحصيله خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 667 مليون دولار أمريكى مشكلا بذلك خسائر حقيقية للمؤسسة ارجعته إلى حالة الكساد الخانق التى يعانيها الاقتصاد الامريكى حاليا وما نتج عنه من إعثار للمقترضين التجاريين عن السداد.

وقال محللون لصحيفة الفاينانشيال تايمز العالمية إن تراجع الدخل الكلى لمؤسسة جولدمان ساكس يعكس الأزمة التى تعانيها مؤسسات الأعمال فى الولايات المتحدة نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من أزمة الطاقة والغذاء طالت اقتصاد أكبر دولة فى العالم وهى الولايات المتحدة وما دونها من دول العالم الأخرى الأقل نموا وأوقعتهم جميعا فى براثن الكساد الممتد.

وبحسب وكالة بلومبيرج الإخبارية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى قال مسئولون فى جولدمان ساكس إن صافى إيراداتهم الكلية عن الربع الأول من العام الجارى عن عمليات وأنشطة المؤسسة بلغت 11.9 مليار دولار أمريكى بارتفاع عن التقديرات الاولية لها وكانت 10.7 مليار دولار، وبرغم ذلك فقد كان الايرادات الصافية خلال الربع الاول من العام الجارى أقل بكثير عن إيرادات الربع الأول من العام المنصرم والتى بلغت 15.4 مليار دولار أمريكى.

ويعد الاستثمار المصرفى هو النشاط الاساسى لمؤسسة جولدمان ساكس الامريكية، وبحسب تقارير ادائها الربع سنوية فقد تراجع بنسبة 41 فى المائة الى 2.1 مليار دولار امريكى وهو التراجع الذى لم يكن مفاجأة للمحللين الذين توقعوه قياسا على ما اعلنته كبرى المؤسسات المنافسة لجولدمان ساكس وهما مؤسسة جى بى مورجان تشيس ومؤسسة مورجان ستانلى فى الاسبوع الماضى عن تراجع فى صافى ايراداتهما الكلية خلال الربع الاول من العام الجارى بنسبة 61 فى المائة وبنسبة 55 فى المائة لكل منهما على الترتيب مقارنة بصافى ايرادات الربع الاول من العام الماضى.

وجاءت تراجعات إيرادات ودخل جولدمان ساكس خلال الربع الاول من العام الجارى على الرغم من الاداء الاستثنائى الجيد لها على صعيد الاتجار فى السندات الامريكية وهو ما أدر إلى جولدمان ساكس إيرادات قدرها 6.5 مليار دولار أمريكى خلال الربع الأول من العام الجارى بارتفاع نسبته 32 فى المائة عن ايرادات الربع الاول من العام الماضى وبارتفاع كذلك عن سابق توقعات الربح عن عمليات الاتجار فى السندات الامريكية عن ذات الفترة وكانت 5.8 مليار دولار امريكى.

وقال الخبراء إن سياسات رفع الفائدة التى أجراها المركزى الأمريكى منذ بداية العام الجارى كانت السبب فى تحقق تلك الأرباح لجولدمان ساكس وكذلك سجلت منافسيتها جى بى مورجان ومورجان ستانلى نموا فى ايراداتهما من الاتجار والمضاربة على سندات الخزانة الامريكية خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت مستوياتها 15 فى المائة و21 فى المائة لكل منهما على الترتيب وذلك مقارنة بالربع الاول من العام الماضى، وبلغ متوسط نمو التعامل على سهم جولدمان ساكس فى بورصة وول ستريت الامريكية خلال الربع الأول من العام الجارى نسبة 5.5 فى المائة.

و قررت مؤسسة جولدمان ساكس اعتماد ربح قدره 25 فى المائة فى اسهمها يقدم من خلال توزيعات نقدية لحاملى أسهم المؤسسة فى البورصات العالمية بقيمة 2.5 دولار امريكى عن انشطة المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجارى.

كما انخفضت ايرادات جولدمان ساكس عن إدارة الأصول الاستثمارية النقدية بنسبة 79 فى المائة خلال الربع الاول من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من العام الماضى مسجلة 1.1 مليار دولار أمريكى، إلا أنه إيرادات المؤسسة الأمريكية العملاقة من المعاملات الائتمانية الشخصية لعملائها الأفراد حققت فى الربع الأول من العام الجارى نموا نسبته 25 فى المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضى مسجله 2.2 مليار دولار أمريكى وبارتفاع طفيف عن سابق التوقعات وكانت 2.1 مليار دولار امريكى وهو ما يعكس إقبالا من الأمريكيين على الاقتراض خلال الربع الأول عبر ادوات الاستدانة المصرفية لتلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية.