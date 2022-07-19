بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال.. استجواب راشد الغنوشى غدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، كان الغنوشى من بين 12 من أبرز مسؤولى حزب النهضة الذين جمد البنك المركزى التونسى حساباتهم البنكية فى وقت سابق من الشهر الجارى.

كما قرّر القضاء التونسى تجميد أرصدة عدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة، على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حمادى الجبالى.

وكان قاضٍ تونسى استدعى زعيم حركة النهضة الغنوشى مطلع الشهر الجارى للتحقيق فى شبهات غسل أموال، حسب ما أعلنه الحزب نفسه.

يذكر أن هذه القضية فتحت وفقا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، والتى جاء فيها أن أحد قيادات حركة النهضة الإخوانية، انتفع بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمى متأتٍّ من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون يورو خلال شهر يوليو 2013، وقد تعمد المعنى سحب تلك الأموال وإدخالها إلى تونس واستغلالها فى تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية "نماء تونس".