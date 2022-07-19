فرنسا: إجلاء حوالى 8 آلاف شخص وألف حيوان بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الفرنسية أنه، بسبب حرائق مستعرة منذ عدة أيام، تم إجلاء حوالى 8000 شخص، اليوم الاثنين، من منطقتين، فى حوض أركاشون على حافة المحيط الأطلسى فى جنوب غرب فرنسا.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، سيتم إجلاء أكثر من ألف حيوان فى الساعات المقبلة من حديقة الحيوان الواقعة فى نفس المدينة، حسبما أعلنت الرابطة الفرنسية لمتنزهات الحيوان. تتعرض منطقة جيروند لحريقين عملاقين لمدة أسبوع، مما أدى بالفعل إلى حرق أكثر من 13000 هكتار من الغطاء النباتى. وأوضح المتحدث باسم رجال الإطفاء فى جيروند أن عمليات الإجلاء بسبب الدخان الضار المتصاعد من الحرائق المجاورة وليس بسبب الحريق فى حدّ ذاته فالمنطقتين التى شهدت عمليات الإجلاء تعيش اختناق بسبب الدخان "السام" الكثيف فوقها. ولقد حضر العديد من البياطرة حاملين معهم معداتهم الطبية لمواكبة عمليات إجلاء الحيوانات خاصة تلك الأكثر حساسية للدخان. وبالقرب من الحريق الكبير الآخر، الواقع فى أقصى الشرق الداخلى، جنوب بوردو، تم أيضا إجلاء 3500 شخص من منازلهم فى منتصف النهار، فى بلديات لانديراس وبودوس وباليزاك، وفقًا لبيان صحفى سابق من الشرطة. تم وضع جيروند، إلى جانب 14 دائرة أخرى على الجانب الغربى من فرنسا، يوم الاثنين فى حالة يقظة حمراء من قبل الأرصاد الجوية الفرنسية، بسبب موجة حر قد تؤدى إلى سجلات حرارة تاريخية جديدة فى مناطق معينة. إن انتشار الظواهر الجوية المتطرفة هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحرارى وفقا للعلماء، مع زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من حيث الشدة والمدة والتكرار.

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