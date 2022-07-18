“رابط” نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 تعرف على خطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفصلنا أيام قليلة عن الإعلان عن نتيجة تقديم رياض الأطفال 2022 حيث يتم الآن الاستعلام بشكل كبير عن رابط نتيجة التنسيق وذلك بعد قيام وزارة التربية والتعليم المصرية بميكنة التسجيل عبر الإنترنت وذلك من أجل التسهيل على أولياء الأمور وعدم التكدس في المدارس من أجل التسجيل، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قامت بميكنة أغلب الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب وأيضا لأولياء الأمور وذلك من بهدف توفير الوقت والجهد عليهم وأيضا من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يتم في المجال التعليمي في جميع أنحاء العالم، وعبر موقعنا سوف تتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج التنسيق وكذلك خطوات الاستعلام تابع معنا.

الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2022

يمكنك أن تستعلم عن نتائج تنسيق رياض الأطفال 2022 عن طريق الرقم القومي بشكل سهل وبسيط عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم حيث تم إرسال خطاب إلى كافة المديريات التعليمية يفيد أنه أصبح بإمكان ولي الأمر أن يستعلم عن نتائج تنسيق رياض الأطفال والقبول النهائي عبر الموقع المخصص للتقديم وبعد قبول التلميذ سوف يتمكن ولي الأمر من التوجه إلى المدرسة وتقديم الملف الخاص بالطالب حتى تكتمل عملية التقديم، وبعدها يتم متابعة الملف من قبل المدرسة التي تم تقديم الملف بها وتحديد موقف الطالب من القبول أو الرفض وذلك مع بداية شهر يوليو حتى نهاية الشهر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

حتى تتمكن من معرفة النتائج الخاصة بتسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023 يجب أن تتبع الخطوات التالية:

أولا يجب أن تتوجه إلى رابط موقع بوابة مركز المعلومات.

وبعدها يتم التوجه إلى رابط نتائج تنسيق رياض الأطفال 2022.

بعد ذلك يجب على ولي الأمر أن يقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة به.

وبعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة من ولي الأمر.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال وذلك للأطفال الذين تتوافر لديهم الشروط التي حددتها الوزارة وقد تم بالفعل تسجيل عدد كبير من الطلاب ويتم الآن متابعة نتائج التنسيق.