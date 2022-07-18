منصة سلفة 1444 تمويل شخصي سريع وفوري دون حاجة لتحويل الراتب

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب من الخدمات التي يحتاجها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وتقدم منصة سلفة إمكانية الحصول علي تمويل شخصي سريع وفوري بكل سهولة دون الحاجة الي تحويل راتب، وتعد منصة سلفة من المنصات الشائعة والمنتشرة بالسعودية في الفترة الأخيرة وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين حصلوا علي تمويل شخصي من خلالها فهي تقدم نظام تمويل مميز ومختلف.

منصة سلفة 1444 تمويل شخصي سريع وفوري

يمكنك الحصول علي التمويل الذي ترغب به بالقيمة التي تحتاجها وسوف يتم تمويلك من جانب منصة سلفة مباشرة وبشكل سريع جداً كما انها توفر طرق سداد وتقسيط سهلة وبسيطة جداً حيث يمكنك سداد القسط الشهري من خلال الدفع الالكتروني عبر هاتفك المحمول ومن خلال تطبيق سلفة وبالتالي يمكنك السداد بشكل سريع وأمن ويمكنك التواصل مع منصة سلفة لطلب تمويل شخصي بدون تحويل راتب من خلال الموقع الرسمي أو الاتصال علي الرقم التالي 920000327 وأيضا توفر طرق تواصل اخري مختلفة مثل التواصل عبر البريد الالكتروني أو نموذج الاتصال المتواجد في الموقع الرسمي.

كيف تبدا في الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات 2022 من خلال منصة سلفة أولا عليك تحديد مبلغ التمويل الذي تحتاجه واختر فئة السداد بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة منك وقم برفع الوثائق التي تحتاجها المنصة والخطوة الثالثة سوف يتم إيداع مبلغ التمويل الذي تحتاجه فورا بعد التأكد من البيانات واكتمالها.

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من مميزات منصة سلفة انها تتعامل مع مجموعة كبيرة من البنوك السعودية وتسعي للتعامل مع الكثير من البنوك الكبيرة مثل بنك الجزيرة ومصر الراجحي وأيضا بنك الرياض وبنك البلاد وبنك ساب وبنك السعودي الاستثماري ويمكنك أيضا متابعة العروض الجديدة المتعلقة بالتمويل الشخصي من خلال منصة سلفة عبر الاشتراك في الاشعارات البريدية المتواجدة علي الموقع الرسمي الخاص بهم.

يمكنك الحصول علي تمويل شخصي سريع وفوري دون حاجة لتحويل الراتب بمبلغ يبدأ من 1000 ريال ويصل حتي 5000 ريال ويتم اختيار مدة التقسيط علي عدة شهور بناء علي المبلغ الذي سوف تحصل عليه.